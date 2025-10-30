Mattarella | Risparmio postale strumento di democratizzazione

(Adnkronos) – "Abbiamo appena celebrato la 101ma Giornata del risparmio e con espressione felice" l'ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, ha definito il risparmio postale "come uno strumento di democratizzazione della finanza, del risparmio stesso, che è stato effettivamente reso nel nostro Paese più partecipato, più coinvolgente, più diffuso, più democratico". Lo ha affermato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Oggi a #Roma, presso il Centro Congressi "La Nuvola”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, CDP e #PosteItaliane celebrano i 150 anni del Risparmio Postale. Un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizz - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a #Roma, presso il Centro Congressi "La Nuvola”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, CDP e @PosteItaliane celebrano i 150 anni del Risparmio Postale. Un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di reali - X Vai su X

Mattarella: "Risparmio postale strumento di democratizzazione" - Il Presidente della Repubblica è intervenuto alla cerimonia per i 150 anni del risparmio postale non gestito: 'Pacifica armata risparmiatori mobilita risorse per bene comune' ... Lo riporta msn.com

Poste-Cdp: Mattarella, 'risparmio postale strumento di democratizzazione' - "Abbiamo appena celebrato la 101/ma Giornata del risparmio e con espressione felice" l'ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, ha definito il risparmio postale "come uno st ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

CDP e Poste Italiane celebrano 150 anni di risparmio postale con il Presidente Mattarella - Il risparmio postale compie 150 anni, un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizzare opere infrastrutturali strategiche, finanziare gli Enti locali e contribuire a rendere l ... Si legge su primabiella.it