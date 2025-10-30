Mattarella | Risparmio postale strumento di democratizzazione

(Adnkronos) – "Abbiamo appena celebrato la 101ma Giornata del risparmio e con espressione felice" l'ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, ha definito il risparmio postale "come uno strumento di democratizzazione della finanza, del risparmio stesso, che è stato effettivamente reso nel nostro Paese più partecipato, più coinvolgente, più diffuso, più democratico". Lo ha affermato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

