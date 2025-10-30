Mattarella richiama l’Ue al coraggio | Ora diventiamo Unione

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il monito del Capo dello Stato che cita Ciampi: "Risolvere la zoppìa europea" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

mattarella richiama l8217ue al coraggio ora diventiamo unione

© Lidentita.it - Mattarella richiama l’Ue al coraggio: “Ora diventiamo Unione”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Richiama L8217ue Coraggio