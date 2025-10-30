Mattarella | Libretto risparmio postale custode sogni italiani come nel film Bellissima di Visconti

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Luchino Visconti ci ha consegnato un'immagine emblematica nel film 'Bellissima' con Anna Magnani alle prese con un libretto di risparmio postale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai 150 anni del risparmio postale. "Questo era non soltanto l'emblema, ma anche il custode dei sogni degli italiani per l'acquisto di una casa, per rincorrere un futuro migliore per i propri figli". Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: Libretto risparmio postale custode sogni italiani, come nel film Bellissima di Visconti

