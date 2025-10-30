Mattarella al 150esimo anniversario del risparmio postale al Centro Congressi La nuvola

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'evento in occasione del 150° anniversario del risparmio postale, che si è tenuto al Centro Congressi "La nuvola". Dopo gli indirizzi di saluto di Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane, e di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, sono intervenuti Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze, Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. L'evento si è concluso con l'intervento del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella al 150esimo anniversario del risparmio postale al Centro Congressi "La nuvola"

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi a #Roma, presso il Centro Congressi "La Nuvola”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, CDP e #PosteItaliane celebrano i 150 anni del Risparmio Postale. Un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizz - facebook.com Vai su Facebook

Cerimonia in occasione del 150° anniversario del risparmio postale non gestito con il presidente Mattarella - Cerimonia per il 150esimo anniversario del risparmio postale alla Nuvola dell'Eur, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive video.corriere.it

Poste-Cdp: Mattarella, 'risparmio postale strumento di democratizzazione' - "Abbiamo appena celebrato la 101/ma Giornata del risparmio e con espressione felice" l'ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, ha definito il risparmio postale "come uno st ... Segnala msn.com

A Roma il Presidente Mattarella e 200 sindaci celebrano 150 anni del Risparmio Postale - Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è svolta a Roma la cerimonia per i 150 anni del Risparmio Postale, celebrati da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Poste Italiane . Scrive tp24.it