Mattarella al 150esimo anniversario del risparmio postale al Centro Congressi La nuvola – Il video

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'evento in occasione del 150° anniversario del risparmio postale, che si è tenuto al Centro Congressi "La nuvola". Dopo gli indirizzi di saluto di Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane, e di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, sono intervenuti Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze, Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. L'evento si è concluso con l'intervento del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

mattarella 150esimo anniversario risparmioMattarella al 150esimo anniversario del risparmio postale al Centro Congressi "La nuvola" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'evento in occasione del 150° anniversario del risparmio postale, che si è tenuto al Centro Congressi "La nuvola". Da ilgiornale.it

mattarella 150esimo anniversario risparmioMattarella: 27 milioni di italiani "pacifica armata del risparmio" - "L'ad Del fante ha definito il risparmio postale come uno strumento di democratizzazione della finanza, del risparmio stesso, che è stato effettivamente reso più partecipato ... Si legge su libero.it

mattarella 150esimo anniversario risparmioMattarella: Cdp e Poste sono agenti della Costituzione - "Il principio di garanzia per il denaro dei risparmiatori vale ancora oggi, per il risparmio postale, attuando quanto si prevede nella Costituzione". Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella 150esimo Anniversario Risparmio