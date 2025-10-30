Mattarella | 27 milioni di risparmiatori postali sono una pacifica armata del risparmio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Tuttora 27 milioni di cittadini sottoscrivono buoni o libretti postali: una pacifica armata del risparmio potremmo chiamarla, che mobilita risorse per il bene comune. Alcuni risparmiatori, inoltre, detengono azioni di Poste Italiane. Capillarità e innovazione hanno caratterizzato e caratterizzano, positivamente, ancora oggi, il servizio che viene reso ai risparmiatori, grazie alla rete di servizi garantiti anche in centri minori e a cui non è estraneo il Progetto Polis, a fronte di fenomeni di desertificazione bancaria" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'evento a Roma per celebrare i 150 anni del Risparmio Postale. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Ringraziamo il Presidente della Repubblica Mattarella per le sue importanti e autorevoli parole sull'importanza dell'oblio oncologico. Oggi, grazie alla ricerca, dal tumore si può guarire. E' un'esperienza che ho vissuto in prima persona, come altri milioni di itali - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: "27 milioni di risparmiatori postali sono una pacifica armata del risparmio" - "Tuttora 27 milioni di cittadini sottoscrivono buoni o libretti postali: una pacifica armata del risparmio potremmo chiamarla, che mobilita risorse per il bene comune. Secondo ilgiornale.it

Risparmio postale, Cdp e Poste celebrano i 150 anni: 27 milioni di sottoscrittori e stock di 320 miliardi di euro - A Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una cerimonia per i 150 anni dei Libretti e i 100 anni dei Buoni fruttiferi postali ... Segnala teleborsa.it

Mattarella: 27 milioni di italiani "pacifica armata del risparmio" - "L'ad Del fante ha definito il risparmio postale come uno strumento di democratizzazione della finanza, del risparmio stesso, che è stato effettivamente reso più partecipato ... Scrive quotidiano.net