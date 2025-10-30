Matrimonio a tema Il Signore degli Anelli | Elijah Wood sorprende gli sposi nella Terra di Mezzo
La star della trilogia di Peter Jackson tratta dall'opera di Tolkien dei primi anni 2000 è arrivata a sorpresa durante una cerimonia nuziale in Nuova Zelanda. Un ospite a sorpresa ha impreziosito un matrimonio a tema Il Signore degli Anelli in Nuova Zelanda. Elijah Wood, star della trilogia di Peter Jackson nel ruolo di Frodo ha fatto irruzione durante la cerimonia. I due sposini si sono ritrovati improvvisamente in compagnia dell'attore, che ha partecipato attivamente ai festeggiamenti, per la gioia di marito e moglie, entrambi fan di Tolkien. Elijah Wood ospite a sorpresa di un matrimonio in Nuova Zelanda Il video è stato condiviso su TikTok, sull'account ufficiale di Hobbiton, il suggestivo set di Matamata in Nuova Zelanda, dove Peter Jackson ambientò la casa di Frodo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
