Matilde Casini Viterbo celebra la campionessa italiana di atletica
Attestato di merito sportivo a Matilde Casini. La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha consegnato il simbolico ma importante riconoscimento alla giovane viterbese, campionessa italiana degli 80 metri piani ai Campionati di atletica leggera. Titolo, ottenuto nella categoria Cadette lo scorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Video - La viterbese Matilde Casini è la nuova campionessa italiana degli 80m cadette. Credit video: Atletica Italiana TV / Atletica Viterbo - facebook.com Vai su Facebook
