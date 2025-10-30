Materia e memoria | la bioedilizia per ridare vita agli edifici storici
Camminare per i centri storici italiani permette di vivere un’esperienza unica. Le pietre, le crepe, gli intonaci parlano di decenni di storia. Ma questo patrimonio è fragile. Per molto tempo, nel tentativo di “metterli a nuovo”, si è intervenuti con materiali moderni che si sono rivelati nemici delle strutture antiche. Si è agito per inseguire la performance immediata, dimenticando una regola fondamentale: un edificio storico è un organismo vivo, che invecchia secondo regole proprie. Attualmente, si comprende sempre di più che, per salvare la memoria, bisogna prima di tutto rispettare la materia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
