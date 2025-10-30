Masters 1000 di Parigi Sinner liquida Cerundolo | nei quarti c' è Shelton Finale 7-5 6-1

30 ott 2025

La sfida contro l’argentino negli ottavi è il secondo ostacolo da superare per riuscire a spodestare Carlos Alcaraz dal primo posto del ranking Atp prima delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Masters 1000 di Parigi, Sinner liquida Cerundolo: nei quarti c'è Shelton Finale 7-5, 6-1

masters 1000 parigi sinnerSinner-Cerundolo diretta: alle 19 gli ottavi al Masters 1000 di Parigi. Dove vederla (tv e streaming), precedenti e ranking - Jannik Sinner non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Parigi. Scrive ilmessaggero.it

masters 1000 parigi sinnerSinner diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida con Cerundolo. Tennis oggi LIVE - La sfida di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmessa oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Secondo msn.com

masters 1000 parigi sinnerLIVE Sinner-Cerundolo 7-5 4-, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro - 15 A metà rete il rovescio del sudamericano. oasport.it scrive

