Mastella presenta i candidati Noi di Centro ad Avellino | Meglio qui che altrove
AVELLINO – Si è svolta oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione ufficiale dei candidati della Lista di Noi di Centro per la circoscrizione irpina: Guerino Gazzella, Gino Iannace, Angelia Grella e Annunziata Napolitano. All’incontro hanno preso parte l’On. Clemente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
