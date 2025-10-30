L a prima puntata della fiction Noi del rione Sanità di Luca Miniero ha incollato davanti alla tv oltre tre milioni di telespettatori. La storia ispirata alla figura reale di Don Antonio Loffredo e la sua capacità di far rinascere il quartiere problematico di Napoli, ha toccato il cuore del pubblico di Rai 1. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › La vita di Don Antonio Loffredo: su Rai 1 comincia la serie “Noi del rione Sanità” con Carmine Recano Don Giuseppe, nella puntata di stasera, ha un momento di crisi, vorrebbe lasciare il rione quando Massimo viene assalito da un gruppo di criminali e pestato a sangue. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Massimo torna sotto l'ala del boss Mariano. Manuela trova la forza di andarsene di casa dopo l'ennesima violenza subita