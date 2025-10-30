Massimo Pulin | Sanità pubblica e privata incompatibili? Al contrario un' opportunità

«E' un'opportunità per la Regione avere persone che sono abituate e risolvere i problemi e non a crearli, come gli imprenditori. Il Ssn pubblico deve continuare a essere protagonista e con esso l'Università, ma l'impresa privata deve cominciare a essere rappresentata in maniera più adeguata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it