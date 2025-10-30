Massimo Lovati sarà ascoltato in Procura e chiarirà diversi punti è il più onesto di tutti le carte ci daranno ragione | parla l’avvocato Fabrizio Gallo

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati verrà ascoltato in Procura e potrà chiarire diversi punti”. A rivelarlo è Fabrizio Gallo, l’avvocato che difende il legale di Vigevano da una denuncia per diffamazione aggravata, che a Fanpage ha spiegato che il suo assistito potrebbe essere sentito dalla Procura di Brescia come persona informata dei fatti. Lovati, infatti, è stato per anni uno degli avvocati di Andrea Sempio, già a partire dalle prime indagini, cominciate nel 2016 e poi finite con l’archiviazione pochi mesi più tardi, nel 2017. Ed è proprio su quel periodo che gli investigatori di Brescia si starebbero concentrando per cercare di risalire a un presunto giro di corruzione che vedrebbe coinvolto l’ex procuratore Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari da corruttore ignoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

