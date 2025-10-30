Massimo Lovati? Con due cognac te lo compri | le presunte parole della madre di Sempio durante un’intervista ‘nascosta’ Trovati 8 conti correnti associati all’avvocato

“ Quello con due cognacchini te lo compri ”. A dirlo sarebbe stata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, riferendosi a Massimo Lovati, ex avvocato del figlio accusato dalla procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. Sarebbero state queste le parole dette dalla donna in un’intervista con “ Le Iene ”, a telecamera e microfono nascosto, che sarebbe stata trascritta integralmente e inserita nell’informativa della squadra omicidi e dei carabinieri di Milano, poi confluita nell’indagine per corruzione a carico dell’ex procuratore Mario Venditti. “Lo chiamavano barbonissimo”, avrebbe aggiunto Ferrari riferendosi a Lovati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

