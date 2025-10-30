Massiccio attacco russo sull’Ucraina Zelensky | Impiegati 650 droni e 50 missili

(Adnkronos) – Un massiccio attacco russo con missili e droni contro le infrastrutture energetiche ucraine ha portato a diversi blackout in tutto il Paese. Lo ha reso noto l'operatore statale della rete energetica Ukrenergo. Le forze di Mosca hanno colpito nella notte le centrali termoelettriche in varie regioni dell'Ucraina, ha aggiunto Dtek, la più grande . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

