Massiccio attacco russo contro l' Ucraina | tre morti e 21 feriti Decollano i jet polacchi
Nuova pioggia di fuoco sull'Ucraina. L'esercito di Putin ha lanciato, secondo quanto dichiarato dalle autorità di Kiev, 650 droni e una cinquantina di missili sul Paese, prendendo di mira le infrastrutture energetiche e causando tre morti. In risposta, la Polonia ha fatto decollare i jet e chiusi due aeroporti. E il presidente Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere un aumento della pressione internazionale sul Cremlino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
