Martusciello Juve l’ex vice di Sarri torna in bianconero? Potrebbe far parte dello staff di Spalletti tutte gli aggiornamenti

Martusciello Juve, spunta l’idea per lo staff bianconero: l’ex collaboratore di Sarri potrebbe tornare a Torino al fianco del suo “maestro” Spalletti. La rivoluzione di Luciano Spalletti è pronta a iniziare. Il nuovo tecnico della Juventus, che questa mattina è arrivato alla Continassa per la firma sul contratto, sta definendo gli ultimi dettagli dello staff che lo accompagnerà in questa difficile e affascinante avventura. E, come riportato dal giornalista Orazio Accomando, oltre ai suoi fedelissimi, potrebbe esserci un ritorno clamoroso a Torino: quello di Giovanni Martusciello. Martusciello: l’uomo di fiducia di Spalletti che conosce già la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

