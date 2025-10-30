Martusciello Juve l’ex vice di Sarri torna in bianconero? Potrebbe far parte dello staff di Spalletti tutte gli aggiornamenti

Martusciello Juve, spunta l’idea per lo staff bianconero: l’ex collaboratore di Sarri potrebbe tornare a Torino al fianco del suo “maestro” Spalletti. La rivoluzione di  Luciano Spalletti  è pronta a iniziare. Il nuovo tecnico della  Juventus, che questa mattina è arrivato alla Continassa per la firma sul contratto, sta definendo gli ultimi dettagli dello staff che lo accompagnerà in questa difficile e affascinante avventura. E, come riportato dal giornalista  Orazio Accomando, oltre ai suoi fedelissimi, potrebbe esserci un ritorno clamoroso a  Torino: quello di  Giovanni Martusciello. Martusciello: l’uomo di fiducia di Spalletti che conosce già la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

