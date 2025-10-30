Martusciello alla Juve retroscena che lo lega a Spalletti | già 4 anni fa… Quella rivelazione nel giorno del suo ritorno alla Continassa

30 ott 2025

Martusciello alla Juve: già 4 anni fa Spalletti. C’è una rivelazione importante sul tecnico che torna in bianconero. Cosa è successo. Il nuovo corso della Juventus inizia a prendere forma. Luciano Spalletti, neo-tecnico bianconero, sta componendo lo staff che lo affiancherà in questa difficile missione di rinascita, e il primo tassello è un nome d’eccezione, un ritorno a sorpresa: Giovanni Martusciello. L’allenatore è arrivato questo pomeriggio alla Continassa, pronto a mettersi a disposizione. Il ricongiungimento: la chiamata di Spalletti. Come riferito da Alfredo Pedullà, la chiamata è arrivata ieri da Daniele Baldini, storico collaboratore di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Martusciello alla Juve, retroscena che lo lega a Spalletti: già 4 anni fa… Quella rivelazione nel giorno del suo ritorno alla Continassa

