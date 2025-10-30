Martinez oltre la tragedia Lo spagnolo è tornato ad Appiano A sorpresa il portiere si allena Psicologo e società con il giocatore

"Un fatto grave e delicato". Beppe Marotta esprime nelle sue parole, pronunciate nella mattinata di ieri, lo stato d’animo interno all’ambiente interista per quanto avvenuto martedì mattina, dopo l’incidente che ha visto coinvolto Josep Martinez, portiere nerazzurro indagato per omicidio stradale dopo l’investimento di Paolo Saibene, 81 anni. Secondo le prime indagini l’uomo, che viaggiava su una carrozzina elettrica, avrebbe invaso la carreggiata su cui stava transitando il calciatore spagnolo, che accortosi dell’accaduto si è fermato per sincerarsi delle condizioni di Saibene. I soccorsi sono però risultati vani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net