Martinez oltre la tragedia Lo spagnolo è tornato ad Appiano A sorpresa il portiere si allena Psicologo e società con il giocatore
"Un fatto grave e delicato". Beppe Marotta esprime nelle sue parole, pronunciate nella mattinata di ieri, lo stato d’animo interno all’ambiente interista per quanto avvenuto martedì mattina, dopo l’incidente che ha visto coinvolto Josep Martinez, portiere nerazzurro indagato per omicidio stradale dopo l’investimento di Paolo Saibene, 81 anni. Secondo le prime indagini l’uomo, che viaggiava su una carrozzina elettrica, avrebbe invaso la carreggiata su cui stava transitando il calciatore spagnolo, che accortosi dell’accaduto si è fermato per sincerarsi delle condizioni di Saibene. I soccorsi sono però risultati vani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MARAT Football Management. . Altra notte fantastica per @pioesposito: primo gol in Champions League oltre che assist a Lautaro Martinez Incide nel poker dell'Inter sul campo dell'Union Saint Gilloise - facebook.com Vai su Facebook
Incidente Martinez, il portiere è sconvolto da quanto successo. La decisione dell’Inter e quando lo spagnolo ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile - Il portiere è seguito da vicino da una psicologa per superare il trauma Doveva essere una normale mattinata di allenamento a ... Si legge su calcionews24.com
Martinez moves past the tragedy. The Spaniard has returned to Appiano. Surprisingly, the goalkeeper is training. The psychologist and club are with the player. - The goalkeeper had been excused from training at Pinetina until next week. Scrive sport.quotidiano.net
Incidente Martinez, tragedia per il portiere dell’Inter. Cosa è successo nella giornata di oggi? Le ultime - Incidente Martinez: tragedia a Fenegrò, coinvolto il secondo portiere dell’Inter Una terribile notizia ha sconvolto il mondo nerazzurro nella mattinata di martedì 28 ottobre: il portiere dell’Inter Jo ... Segnala lazionews24.com