Martina Maggiore l’ex fidanzata di Cremonini | Era un rapporto tossico io troppo dipendente da lui

La risposta dopo l’intervista di Cremonini da Cattelan. «Di intimo nei suoi confronti non c’è niente, se non quello che fanno altre mille coppie sul pianeta Terra. L’unica cosa di privato è il fatto di essermi messa a nudo su tematiche molto più importanti della relazione in se stessa: come la dipendenza affettiva o la depressione». Con queste parole Martina Maggiore, 28 anni, risponde alle polemiche seguite all’uscita del suo libro “Ma che stupida ragazza”, in cui racconta la fine della lunga storia con Cesare Cremonini, durata oltre quattro anni e conclusa nel 2022. Il cantautore, pochi giorni fa, ha definito la lettura del volume «una sofferenza grande e profonda». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Martina Maggiore, l’ex fidanzata di Cremonini: «Era un rapporto tossico, io troppo dipendente da lui»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Martina Maggiore, l’ex fidanzata di Cremonini: “Così ho scoperto i suoi tradimenti. Non ho raccontato cose intime ma la mia dipendenza da lui" - X Vai su X

Martina Maggiore ha parlato della sua storia con Cesare Cremonini. Lui ha detto di essersi sentito tradito - facebook.com Vai su Facebook

Martina Maggiore, l’ex fidanzata di Cremonini: “Così ho scoperto i suoi tradimenti. Non ho raccontato cose intime ma la mia dipendenza da lui" - Il libro, però, tocca anche momenti delicati, come i tradimenti scoperti frugando tra le sue cose. Da msn.com

Martina Maggiore, l'ex fidanzata di Cremonini: «Così ho scoperto i suoi tradimenti. Era una relazione tossica, per colpa mia» - L'ex compagna del cantautore e la polemica sul libro: «Non direi mai cattiverie. Scrive msn.com

Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica” - Martina Maggiore parla del libro “Ma che stupida ragazza” in cui descrive una relazione tossica con Cremonini, il dolore, la dipendenza affettiva e il percorso di rinascita ... Scrive 105.net