Martina Maggiore | La relazione con Cesare Cremonini era tossica ma la colpa era mia

Tpi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, torna a parlare della relazione con il cantante. Intervistata dal Corriere della Sera, la ragazza afferma: “Non sono portata al gossip. Ho accettato di parlare solo per raccontare il mio libro, non per rispondere a lui. Per spiegare ciò che ho vissuto dovevo parlare della nostra storia. L’avrei fatto comunque, perché le emozioni e il dolore appartengono a tutti, non solo ai personaggi pubblici”. Martina Maggiore ammette di aver scoperto i tradimenti del cantautore curiosando tra le sue cose: “Sì, è stato sbagliato. Però per me il tradimento non è una cosa privata, perché nel momento in cui tradisci fai entrare qualcun altro nella relazione”. 🔗 Leggi su Tpi.it

