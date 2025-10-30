Martina Franca | stasera L’ospite gradito Teatro Nuovo

Noinotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito il comunicato: Appuntamento con la  prosa d’autore, giovedì 30 ottobre,  per la stagione del Teatro Nuovo,  con il ritorno dell’attore e regista Maurizio Di Pierro e la sua compagnia “Buio in sala”, in un classico di Peppino De Filippo: “ L’ospite gradito “. Una riflessione divertente sulla scaramanzia, le sue ossessioni, i suoi riti e su quanto i retaggi legati alle credenze popolari possano condizionare il nostro agire quotidiano. La storia Fino al giorno del suo cinquantasettesimo compleanno la vita del commendator Gervasio Savastani scorre felice e tranquilla. Gli affari vanno bene, la figlia è in procinto di sposarsi, la moglie è serena. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

martina franca stasera l8217ospite gradito teatro nuovo

© Noinotizie.it - Martina Franca: stasera “L’ospite gradito” Teatro Nuovo

Leggi anche questi approfondimenti

martina franca stasera l8217ospiteMartina Franca: stasera “L’ospite gradito” Teatro Nuovo - Appuntamento con la prosa d’autore, giovedì 30 ottobre, per la stagione del Teatro Nuovo, con il ritorno dell’attore e regista Maurizio Di Pierro e la sua compagnia “Buio in sala”, in un classico di ... Come scrive noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Martina Franca Stasera L8217ospite