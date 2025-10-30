Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers | poi le buone notizie dall’ospedale | Sta bene Le sue condizioni

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers. Arrivano buone notizie dallospedale: «Sta bene» Attimi di paura al Vélodrome, dove la sfida tra Marsiglia e Angers, valida per la decima giornata di Ligue 1, è stata interrotta all’86’ a causa del malore improvviso di Bilal Nadir. Il ventunenne centrocampista dell’OM, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

marsiglia che spavento nadir crolla in campo nel corso del match contro l8217angers poi le buone notizie dall8217ospedale sta bene le sue condizioni

© Calcionews24.com - Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers: poi le buone notizie dall’ospedale: «Sta bene». Le sue condizioni

News recenti che potrebbero piacerti

marsiglia spavento nadir crollaMarsiglia, malore per Nadir. O’Riley: “Il ragazzo sta bene. Questa è la cosa più importante” - Grande spavento per Bilal Nadir, centrocampista classe 2003 dell’Olympique Marsiglia che nel corso del match contro l’Angers ha accusato un malore. Si legge su gianlucadimarzio.com

marsiglia spavento nadir crollaPaura in Marsiglia-Angers: Bilal Nadir crolla in campo, portato fuori in barella - Momenti di paura al Vélodrome: il nazionale marocchino Bilal Nadir crolla in campo durante Marsiglia- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Marsiglia Spavento Nadir Crolla