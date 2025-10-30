Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers | poi le buone notizie dall’ospedale | Sta bene Le sue condizioni

Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers. Arrivano buone notizie dall’ospedale: «Sta bene» Attimi di paura al Vélodrome, dove la sfida tra Marsiglia e Angers, valida per la decima giornata di Ligue 1, è stata interrotta all’86’ a causa del malore improvviso di Bilal Nadir. Il ventunenne centrocampista dell’OM, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marsiglia che spavento! Nadir crolla in campo nel corso del match contro l’Angers: poi le buone notizie dall’ospedale: «Sta bene». Le sue condizioni

