Marsiglia attimi di paura per Bilal Nadir | malore nel finale O’Riley rassicura | Sta bene è la cosa più importante

Sport.periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione al Vélodrome: Bilal Nadir si è accasciato a terra nel finale di Marsiglia–Angers (2–2) ed è stato accompagnato fuori in barella dopo l’intervento immediato dei sanitari. Il centrocampista era cosciente al momento dell’uscita dal campo. Nel dopopartita sono arrivate parole rassicuranti dal compagno Matt O’Riley: «Il ragazzo sta bene. Questa è la cosa più importante». La cronaca dell’episodio. L’episodio è avvenuto negli ultimi minuti della gara, lontano dall’azione.. Lo staff medico dell’OM è intervenuto rapidamente con le procedure di sicurezza previste in questi casi.. Dopo alcuni minuti di valutazione sul terreno di gioco, il calciatore è stato trasportato fuori in barella e sostituito. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

marsiglia attimi di paura per bilal nadir malore nel finale o8217riley rassicura sta bene 232 la cosa pi249 importante

© Sport.periodicodaily.com - Marsiglia, attimi di paura per Bilal Nadir: malore nel finale. O’Riley rassicura: “Sta bene, è la cosa più importante”

Altri contenuti sullo stesso argomento

marsiglia attimi paura bilalPaura in Marsiglia-Angers: Bilal Nadir crolla in campo, portato fuori in barella - Attimi di paura e preoccupazione al Vélodrome: Bilal Nadir crolla in campo e Marsiglia- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Marsiglia Attimi Paura Bilal