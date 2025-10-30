Momenti di apprensione al Vélodrome: Bilal Nadir si è accasciato a terra nel finale di Marsiglia–Angers (2–2) ed è stato accompagnato fuori in barella dopo l’intervento immediato dei sanitari. Il centrocampista era cosciente al momento dell’uscita dal campo. Nel dopopartita sono arrivate parole rassicuranti dal compagno Matt O’Riley: «Il ragazzo sta bene. Questa è la cosa più importante». La cronaca dell’episodio. L’episodio è avvenuto negli ultimi minuti della gara, lontano dall’azione.. Lo staff medico dell’OM è intervenuto rapidamente con le procedure di sicurezza previste in questi casi.. Dopo alcuni minuti di valutazione sul terreno di gioco, il calciatore è stato trasportato fuori in barella e sostituito. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Marsiglia, attimi di paura per Bilal Nadir: malore nel finale. O’Riley rassicura: “Sta bene, è la cosa più importante”