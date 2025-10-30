Marsala lo chiama in aiuto per le pulizie di casa ma lui la violenta

Violenza sessuale e furto sono i reati contestati a un 25enne italiano di origini colombiane che lo scorso 21 maggio, a Marsala, avrebbe abusato di una donna di 50 anni, anche lei di origine straniera, che l’aveva chiamato per essere aiutata nelle pulizie all’interno di un appartamento. All’uomo la Procura di Marsala ha notificato l’avviso conclusione indagini preliminari, che solitamente prelude. 🔗 Leggi su Feedpress.me

