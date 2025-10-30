Marotta | Siamo vicini alla famiglia e al nostro giocatore A che punto sono le indagini sull’incidente di Fenegrò

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza dopo il tragico incidente di Fenegrò in cui ha perso la vita Paolo Saibene, 81 anni, travolto dalla vettura guidata dal portiere nerazzurro Josep Martínez.“È un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

Beppe Marotta esprime vicinanza a Josep Martinez e alla famiglia della vittima ? "Siamo vicini a lui, che conosciamo benissimo, e alla famiglia della persona che è deceduta. Sono disgrazie che fanno parte del quotidiano": queste le parole del numero uno n Vai su Facebook

Chivu: "Conte ha detto che Marotta mi ha sminuito intervenendo? La società ha il diritto di fare quello che vuole, io non verrò mai qui a lamentarmi perché ho una dignità e una visione diversa del calcio rispetto a qualcun altro. In Italia siamo sempre pronti a pi - X Vai su X

Inter, Marotta: "Vicini a Josep Martinez e a famiglia vittima incidente" - Il presidente interista è intervenuto il giorno dopo l’incidente stradale che ha visto coinvolto il secondo portiere nerazzurro, in cui è rimasto ucciso un uomo di 81 anni in carrozzina. Riporta sport.sky.it

Marotta, 'vicini a Martinez e alla famiglia della vittima' - Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo". Da msn.com

Inter, Marotta: "Vicini a Martinez e alla famiglia della persona deceduta" - Lo dice il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in Triennale ad un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano- Si legge su msn.com