Marotta | Siamo vicini alla famiglia e al nostro giocatore A che punto sono le indagini sull’incidente di Fenegrò

Quicomo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza dopo il tragico incidente di Fenegrò in cui ha perso la vita Paolo Saibene, 81 anni, travolto dalla vettura guidata dal portiere nerazzurro Josep Martínez.“È un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

