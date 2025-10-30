Market della cocaina in carrozzeria l' imputato si difende | Non so come sia finita là
“Non so come sia possibile che la cocaina sia finita nel mio giubbotto, non ne so nulla”. Michele Fede, il carrozziere di 55 anni di Porto Empedocle arrestato l’8 maggio dai carabinieri dopo il sequestro di oltre 110 grammi di cocaina nella sua officina, si difende in aula.Carrozzeria trasformata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
