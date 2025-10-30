Marina Berlusconi esulta | Vittoria di mio padre

Il via libera definitivo da parte del Parlamento alla riforma costituzionale della giustizia è stato dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi. Non solo da parte dei parlamentari di Forza Italia, ma anche dalla figlia primogenita del Cavaliere: " Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive - ha dichiarato Marina Berlusconi in riferimento al voto odierno in Senato -. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad avere reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese ", ha concluso la presidente di Fininvest e di Mondadori.

