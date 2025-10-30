Marina Berlusconi esulta | Vittoria di mio padre

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il via libero definitivo da parte del Parlamento alla riforma costituzionale della giustizia è stato dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi. Non solo da parte dei parlamentari di Forza Italia, ma anche dalla figlia primogenita del Cavaliere: " Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive - ha dichiarato Marina Berlusconi in riferimento al voto odierno in Senato -. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad avere reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese ", ha concluso la presidente di Fininvest e di Mondadori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

marina berlusconi esulta vittoria di mio padre

© Ilgiornale.it - Marina Berlusconi esulta: "Vittoria di mio padre"

Altri contenuti sullo stesso argomento

marina berlusconi esulta vittoriaRiforma della Giustizia, Marina Berlusconi: "E' una vittoria di mio padre e un passo avanti per la democrazia" - "Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Lo riporta msn.com

marina berlusconi esulta vittoria"Riforma della giustizia è vittoria di mio padre". Marina Berlusconi celebra la separazione delle carriere - La presidente di Fininvest dedica il ddl costituzionale Nordio alla figura dell'ex capo del governo: "Oggi è giornata che segna, seppur tardivamente, un passo avanti importante per la democrazia e per ... Come scrive ilgiornale.it

marina berlusconi esulta vittoriaMarina Berlusconi: "La riforma della giustizia è una vittoria di papà. Un passo avanti per la democrazia" - Arriva forse troppo tardi, ma è un successo decisivo" arrivato anche grazie "al coraggio, la determinazione e, purtroppo, la sofferenza di mio padre", scrive in una nota la primogenita del Cav. Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Marina Berlusconi Esulta Vittoria