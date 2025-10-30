Marina Berlusconi esulta per la riforma della giustizia | È la vittoria di mio padre

"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi e' la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verita' in questo Paese". Così Marina Berlusconi, in una nota, commenta la riforma della giustizia che ha dato il via libera alla riforma sulla separazione delle carriere. e C'è grande soddisfazione anche nel governo per il grande risultato raggiunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marina Berlusconi esulta per la riforma della giustizia: "È la vittoria di mio padre"

