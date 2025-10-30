Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite in vita privata di ex ministro della Cultura | sequestrato audio di Sangiuliano e la moglie

30 ott 2025

La nuova accusa, che vede coinvolto in concorso anche il giornalista Carlo Tarallo del sito web 'Anteprima24', riguarda un file audio circa una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie, di cui la Procura di Roma ha disposto il sequestro e la rimozione dai profili social dell'imprend. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

