Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite in vita privata di ex ministro della Cultura | sequestrato audio di Sangiuliano e la moglie

La nuova accusa, che vede coinvolto in concorso anche il giornalista Carlo Tarallo del sito web 'Anteprima24', riguarda un file audio circa una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie, di cui la Procura di Roma ha disposto il sequestro e la rimozione dai profili social dell'imprend. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maria Rosaria Boccia indagata per "interferenze illecite" in vita privata di ex ministro della Cultura: sequestrato audio di Sangiuliano e la moglie

