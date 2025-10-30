Maria Rosaria Boccia indagata in una nuova inchiesta a Roma

Maria Rosaria Boccia è indagata per interferenze illecite nella vita privata. È questo il quadro che emerge dal nuovo provvedimento disposto dal gip di Roma, che ha ordinato il sequestro preventivo del file audio di una conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie. Il contenuto era stato pubblicato sui profili . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maria Rosaria Boccia indagata in una nuova inchiesta a Roma

