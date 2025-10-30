Maria Grazia Calandrone | La domanda che farei ai miei figli | siete stati felici?

Nel suo nuovo romanzo, la scrittrice dove si addentra in una terra complessa grazie anche alle storie raccolte nelle scuole dai ragazzi. A cui vuole dare una prospettiva di futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maria Grazia Calandrone: «La domanda che farei ai miei figli: siete stati felici?»

Contenuti che potrebbero interessarti

Per ricordare Mimmo Jodice, scomparso il 28 ottobre all’età di 91anni, riproponiamo l’intervista al maestro di Maria Grazia Dainelli apparsa sulla rivista Enciclopedia italiana nel luglio 2025. Vai su Facebook

Maria Grazia Calandrone: «La domanda che farei ai miei figli: siete stati felici?» - Nel suo nuovo romanzo, la scrittrice dove si addentra in una terra complessa grazie anche alle storie raccolte nelle scuole dai ragazzi. Si legge su vanityfair.it

Calandrone a Londra per traduzione di 'Dove non mi hai portata' - La traduzione in lingua inglese del libro best seller 'Dove non mi hai portata' (Einaudi), finalista al Premio Strega 2023, è stata presentata dall'autrice Maria Grazia Calandrone a una sala gremita ... ansa.it scrive

Calandrone reindaga su amore e violenza - Una storia di cronaca, quella di Luciana Cristallo, una storia particolare che, invece di un ... Segnala ansa.it