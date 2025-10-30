Maria De Filippi nera contro Agnese a UeD | Ma chi sei? Show al Trono Classico

Dopo la puntata speciale di ieri di Uomini e Donne in cui si è parlato del confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, oggi si è ripartiti dal Trono Over con Federico Mastrostefano. Il cavaliere è stato chiamato al centro studio per raccontare delle sue frequentazioni, ma Agnese De Pasquale è intervenuta facendo perdere le staffe a Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha sbottato contro la dama dando luogo ad una scenata mortificante per lei. Nel corso della puntata odierna, poi, si è parlato anche di altri argomenti abbastanza infuocati. Scontro tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale a UeD: cosa è successo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

