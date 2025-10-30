Maresca è una furia con Delap | Fallo stupido rosso imbarazzante!

L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha attaccato duramente l'atteggiamento del suo giocatore Liam Delap dopo l'espulsione nel rocambolesco 4-3 con coi i Blues hanno battuto il Wolverhampton in Coppa di Lega. "Probabilmente gioca un po' per sé stesso e non ascolta", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca è una furia con Delap: "Fallo stupido, rosso imbarazzante!"

