Marco Melandri attacca Valentino Rossi | Era lui il colpevole in Malesia nel 2015 colpì Marc Marquez volutamente

Sono trascorsi 10 anni circa da quell’episodio e a riaccendere il fuoco è stato, sull’emittente svizzera Rsi, Marco Melandri. L’ex centauro italiano ha parlato del noto episodio del GP della Malesia del 2015 in cui Valentino Rossi e lo spagnolo Marc Marquez vennero a contatto. Un week end vissuto tra mille polemiche, fin dalla conferenza stampa al “vetriolo” del “Dottore”. Rossi, infatti, aveva accusato Marquez di favorire il rivale per il titolo di quel campionato, il connazionale Jorge Lorenzo. Nel corso del GP di Sepang, i due si confrontarono in un duello rusticano per la terza posizione, fino all’incidente che nel 7° giro estromise dalla gara il Cabroncito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Melandri attacca Valentino Rossi: “Era lui il colpevole in Malesia nel 2015, colpì Marc Marquez volutamente”

