MARCELLA BELLA MINACCIA LA GIURIA DI BALLANDO | GLI FICCHEREI LE DITA NEGLI OCCHI
Marcella Bella si è scagliata contro la giuria di Ballando con le Stelle. Un attacco durissimo, frontale e con parole pesanti che ha scatenato un polverone mediatico. Nella nuova puntata di Ballando Segreto, la striscia daytime dello show di Milly Carlucci, la cantante tosta, forte e indipendente ha perso il controllo dopo l’ennesima bocciatura ricevuta dalla giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ma non salva nemmeno la presidente Carolyn Smith e ha dure parole anche per Rossella Erra. Hanno deciso di distruggermi? Non ci riusciranno! E poi quando succedono queste cose il pubblico reagisce in modo contrario. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche questi approfondimenti
Marcella Bella ci va giù pesantissima contro la giuria di "Ballando con le stelle" Vai su Facebook
Marcella Bella lancia una frecciata a @carmelitadurso senza accorgersi che è lì Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/marcella-bella-lancia-frecciata-d-urso-senza-accorgersi-che-e-li… #Striscialanotizia @Ballando_Rai #Ballandocon - X Vai su X
Marcella Bella contro la giuria di Ballando: “Sono inca**ata nera, gli metterei due dita negli occhi” - La concorrente di Ballando con le stelle è convinta che la giuria si stia accanendo nei suoi confronti: "La prossima volta ... Lo riporta fanpage.it
Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le Stelle: 'Hanno deciso di distruggermi' - Durante la puntata della rubrica Ballando Segreto, Marcella Bella ha sparato a zero contro i cinque giurati e contro Rossella Erra: 'Urla e basta' ... Segnala it.blastingnews.com
Ballando Segreto, Marcella Bella durissima contro la giuria: "Gli ficcherei le dita negli occhi" - Marcella Bella a Ballando Segreto critica la giuria per voti incoerenti e presunto accanimento, difendendo con fermezza la propria performance. Lo riporta notizie.it