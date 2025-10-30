maratona new york 2025 il percorso tra le strade della grande mela

Nella giornata di domenica 2 novembre andrà in scena la 54ma edizione della Maratona di New York, valevole come settima e ultima Major della stagione post-olimpica. Ancora pochi giorni di attesa dunque in vista di una delle 42,195 km più importante e iconiche al mondo, che si appresta ad accogliere oltre 50.000 runners tra le strade della Grande Mela. Il percorso della New York City Marathon comincia a Staten Island, con partenza a Fort Wadsworth e subito il momento magico dell’attraversamento del Ponte di Verrazzano in cui viene affrontata una salita iniziale di 60 metri nel primo chilometro e mezzo seguita da una lunga discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

