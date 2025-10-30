Maradona non rispondeva più ai messaggi

Bruno Giordano: “Da anni non era più Maradona a rispondere ai messaggi. Erano di altri, si vedeva” Bruno Giordano a Fanpage.it racconta storie di spogliatoio, di pallone vissuto e di quella passione che non invecchia mai: dalla Lazio al Napoli, dall’eredità di Chinaglia all’amicizia con Diego Armando Maradona. “Beh, direi che il calcio di oggi rispecchia un po’ gli ultimi anni. Forse anche quest’anno ci sarà una squadra che si staccherà, come è successo con Napoli e Inter nelle ultime stagioni. In generale, però, mi sembra un campionato più equilibrato, sia per la corsa al titolo che per le posizioni europee”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

