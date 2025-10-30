Maradona non muore mai | Napoli in festa per il compleanno del suo re e la statua gira per la città

Diego Armando Maradona avrebbe compiuto oggi 65 anni. Nato a Lanus, in Argentina, il 30 ottobre 1960 e scomparso il 25 novembre 2020 a Dique Lujàn, il campionissimo argentino continua a vivere nel cuore di Napoli attraverso iniziative che celebrano non solo i suoi meriti sportivi, ma soprattutto i valori di solidarietà che la città gli attribuisce. La Società Sportiva Calcio Napoli ha aperto le celebrazioni già alle 9 del mattino con un post sui social network che raccoglie foto e video dell’ex numero 10 che portò gli azzurri ai primi due scudetti della loro storia. Il messaggio è semplice ma eloquente: “ Passano gli anni, rimane la leggenda “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

