Maradona non muore mai | Napoli in festa per il compleanno del suo re e la statua gira per la città
Diego Armando Maradona avrebbe compiuto oggi 65 anni. Nato a Lanus, in Argentina, il 30 ottobre 1960 e scomparso il 25 novembre 2020 a Dique Lujàn, il campionissimo argentino continua a vivere nel cuore di Napoli attraverso iniziative che celebrano non solo i suoi meriti sportivi, ma soprattutto i valori di solidarietà che la città gli attribuisce. La Società Sportiva Calcio Napoli ha aperto le celebrazioni già alle 9 del mattino con un post sui social network che raccoglie foto e video dell’ex numero 10 che portò gli azzurri ai primi due scudetti della loro storia. Il messaggio è semplice ma eloquente: “ Passano gli anni, rimane la leggenda “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Muore sul lavoro a 23 anni Diego Lucchini, 23 anni, nato a Gavardo e residente a Guidizzolo, è morto sul lavoro ieri pomeriggio nel mantovano, schiacciato da un macchinario. - facebook.com Vai su Facebook
Compleanno Maradona, gli auguri del Napoli: "Passano gli anni, rimane la leggenda" - "Passano gli anni, rimane la leggenda" scrive sui social il Napoli celebrando il compleanno di Diego Armando Maradona. Riporta tuttonapoli.net
I tifosi spingono il Napoli: sabato il remake della partita-scudetto col Cagliari, Maradona sold out - La festa è ancora qui e il Maradona si prepara a vivere un’altra notte di effetti speciali, 99 giorni dopo la storica sbornia di emozioni per la conquista del quarto ... Come scrive napoli.repubblica.it
Napoli-Genoa, la festa social degli azzurri: Hojlund scherza, Beukema esalta il gruppo - Il Napoli si gode la vittoria contro il Genoa al Maradona e la festa prosegue anche sui social. Come scrive ilmattino.it