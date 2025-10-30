Maradona l' omaggio in musica di Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo | De vez en cuando

Nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo annunciano l'arrivo del brano “De vez en cuando” per ricordare il grande campione. Scritto da Egale Cerroni in lingua spagnola, musica di Sergio Rendine e arrangiamento di Demo Morselli, il brano sarà pubblicato il 14 novembre da Clodio Music e distribuito da Believe. Definire questo lavoro una commemorazione artistica sarebbe riduttivo poiché questo è un viaggio nella luce ancora emanata da una stella che purtroppo si è spenta, Diego Armando Maradona, il campione ma anche l'uomo che, con la sua verità disarmante, ha incarnato il sogno del riscatto e la fierezza dell'uomo che non arretra e non finge. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maradona, l'omaggio in musica di Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo: "De vez en cuando"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un nuovo, splendido omaggio al giocatore più forte di sempre - facebook.com Vai su Facebook

MUSICA - Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo annunciano l'arrivo del brano "De vez en cuando" per ricordare Maradona - Nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo annunciano l’arrivo del brano “De vez en cuando” per ricordare il grande campione. Come scrive napolimagazine.com

65 anni dalla nascita di Maradona: gli auguri del Napoli, il ricordo in città e nel mondo - Il ricordo dell'ex capitano del Napoli, in città e nel resto del mondo, è sempre vivo. Riporta napolitoday.it

Tokyo, Alberto Pizzo rende omaggio a Maradona in musica - Il pianista napoletano ha celebrato quello che sarebbe stato il 65° compleanno del Diez con un’esibizione simbolica tra cielo e memoria ... Segnala msn.com