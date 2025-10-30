Manuela Moreno denuncia la violenza digitale | Spogliata con l’AI è una nuova forma di abuso

La giornalista Rai, Manuela Moreno vittima di deepfake pornografici: immagini false generate con l’intelligenza artificiale la ritraggono nuda e associata a contenuti porno. “Una violenza sessuale virtuale che va fermata”.. Una nuova frontiera della violenza contro le donne si consuma nel silenzio della rete, dove l’intelligenza artificiale viene usata per generare immagini pornografiche false. Tra le vittime, la giornalista Rai Manuela Moreno, che da oltre vent’anni denuncia gli attacchi sessisti e oggi sceglie di esporsi pubblicamente contro una nuova forma di abuso. “Una violazione dell’intimità, umiliazione, offesa, una vera e propria violenza sessuale” – così Manuela Moreno descrive l’impatto devastante delle immagini deepfake che la ritraggono nuda, associate a contenuti pornografici mai realizzati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Manuela Moreno denuncia la violenza digitale: “Spogliata con l’AI, è una nuova forma di abuso”

Argomenti simili trattati di recente

Allarme deep fake e donne spogliate con l'IA. Manuela Moreno: “Anche io su quei siti” - facebook.com Vai su Facebook

"#manuelamoreno" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Allarme deep fake e donne spogliate con l'IA. Manuela Moreno: “Anche io su quei siti” - “Una violazione dell'intimità, umiliazione, offesa, una vera e propria violenza sessuale” anche se le immagini che la ritraggono sono state generate con l'Intelligenza Artificiale. Secondo msn.com

Siti sessisti, Manuela Moreno: “Anche le mie foto sul web, denunciamo” - La giornalista e conduttrice Rai: "Ho deciso di vestirmi con bretelle e cravatta. Da msn.com