Mantovano | Il vero rischio per la democrazia è l’aggiramento per via giudiziaria delle scelte politiche

“Il governo ha sempre dichiarato di non legare le proprie sorti all’esito del referendum sulla riforma della giustizia, “in primo luogo per rispetto istituzionale verso un Parlamento che ha espresso quattro volte il suo favore”. In una lunga intervista al Corriere della Sera il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, fa il punto sulla riforma a poche ore dal varo definito della legge che rovina i sonni alle sinistre e all’Anm. Mantovano: il referendum non avrà ripercussioni sul governo. “ I paventati rischi per la democrazia non sono nella riforma – mette in chiaro il sottosegretario, ex magistrato – ma nel fatto che troppe scelte politiche arrivano attraverso provvedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mantovano: “Il vero rischio per la democrazia è l’aggiramento per via giudiziaria delle scelte politiche”

Leggi anche questi approfondimenti

Pubblico un estratto dallo studio di Giovan Battista De Rossi sulla "Veduta topografica di Roma" dell'anonimo mantovano. Vederla riprodotta su di un libro e vederla dal vero sono due cose completamente diverse (il dipinto è più di due metri di larghezza) : nell - facebook.com Vai su Facebook

Mantovano: «Giustizia, con la riforma il merito prevale sulle correnti. Il governo non legherà le proprie sorti al referendum» - «Partiamo da un presupposto, non vi è solo la separazione delle carriere, ma anche la riforma del ... Lo riporta msn.com

Mantovano: senza giornalisti non esiste democrazia; decalogo della Farnesina per la loro sicurezza - Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano aprendo il seminario ... primaonline.it scrive

Mantovano: "Senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non avrebbe vita" - (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Senza retorica, senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non esiste e non ha viuta. Riporta quotidiano.net