Manovra | Meloni ' su affitti brevi obiettivo non è fare cassa ma abbassare spese per famiglie'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Sugli affitti brevi "voglio solamente dire che la ratio del provvedimento non è fare cassa sul tema degli affitti, ma è favorire gli affitti alle famiglie, perché è evidente che se c'è la stessa tassazione per chi affitta a un turista e per chi affitta a una famiglia, si tenderà ad affittare al turista e gli affitti per le famiglie aumenteranno. Quindi il nostro obiettivo è abbassare gli affitti per le famiglie". Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Meloni, 'su affitti brevi obiettivo non è fare cassa ma abbassare spese per famiglie'

