Manovra Meloni | Non ci saranno modifiche sul contributo delle banche

A chi le chiede se ci saranno modifiche alla Manovra, la premier Giorgia Meloni, intervistata dal Tg1, risponde: "Sul contributo delle banche non credo e io continuo a dire che secondo me è un bel segnale che si mettano le risorse sui lavoratori, sulle imprese che assumono, sulle famiglie, sulla natalità, sulla sanità e che si chieda un contributo a banche e assicurazioni". "Sugli affitti brevi - aggiunge -, a mio avviso deve decidere il Parlamento se confermare o meno la norma. Io voglio solamente dire che la ratio del provvedimento non è fare cassa sul tema degli affitti, ma è favorire gli affitti alle famiglie, perché che se c'è la stessa tassazione per chi affitta a un turista e per chi affitta a una famiglia, si tenderà ad affittare al turista e gli affitti per le famiglie aumenteranno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, Meloni: "Non ci saranno modifiche sul contributo delle banche"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ogni giorno la destra continua a prendere in giro gli italiani sulla manovra economica, sugli stipendi e sul lavoro. E siccome vedo che Meloni si è messa a pubblicare tabelle con numeri un po’ a caso, propongo una sana operazione verità sugli stipendi. E nell - facebook.com Vai su Facebook

Grazie alla #manovra del Governo Meloni taglieremo 10 miliardi di imposte sul reddito e stanzieremo più fondi per la spesa sanitaria. La strada è ancora lunga, ma è quella giusta #28ottobre - X Vai su X

Manovra, Meloni: "Non ci saranno modifiche sul contributo delle banche" - A chi le chiede se ci saranno modifiche alla Manovra, la premier Giorgia Meloni, intervistata dal Tg1, risponde: "Sul contributo delle banche ... Come scrive iltempo.it

Manovra 2026, Meloni: sul contributo delle banche non credo ci saranno modifiche, sugli affitti brevi decide il Parlamento - «Sul contributo delle banche non credo» ci saranno modifiche e «continuo a dire che secondo me è un bel segnale che si mettono risorse sui lavoratori, sulle imprese che assumono, sulle famiglie e la n ... Si legge su ilsole24ore.com

Meloni tiene il punto sulla manovra, giusto aiuto dalle banche - Le banche hanno avuto negli anni grandi profitti ed è giusto, dunque, che diano il loro contributo al sistema Paese. ansa.it scrive