Manovra Giorgetti frena la Lega | Banche e pace fiscale? Non decido tutto io | non sono il Papa né Trump

«Voi pensate che il ministro dell’Economia decida tutto? Non sono né il Papa, né Trump», avvisa Giancarlo Giorgetti. E il monito arriva alla fine del summit con Matteo Salvini e i capigruppo della Lega e alla vigilia dell’avvio dell’esame al Senato della legge di Bilancio. Un monito, quello di Giorgetti, che di fatto affida al Parlamento il compito di intervenire sul provvedimento, sui capitoli più delicati oggetto di contesa nella stessa maggioranza: il contributo delle banche e la tassazione degli affitti brevi. Salvini, 'convinto che ci sarà richiesta a banche' Manovra, primo passaggio al Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra, Giorgetti frena la Lega: “Banche e pace fiscale? Non decido tutto io: non sono il Papa né Trump”

