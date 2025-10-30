Manovra da 8 milioni e mezzo | scontro acceso in Regione Abruzzo

L'Aquila - Il Consiglio regionale dell’Abruzzo approva una variazione di bilancio da 8,5 milioni di euro, tra emendamenti “a pioggia” e tensioni interne alla maggioranza. In un clima di forte tensione politica, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha votato a maggioranza, con 16 voti favorevoli, una sorprendente variazione di bilancio per un ammontare complessivo di 8,5 milioni di euro. La decisione è maturata dopo una giornata trascorsa tra rinvii e accesi contrasti, non solo tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni ma anche all’interno dello stesso schieramento che sostiene la giunta. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Manovra da 8 milioni e mezzo: scontro acceso in Regione Abruzzo

