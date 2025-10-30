Manovra Curti Pd rilancia l’allarme dell' Associazione nazionale costruttori edili | Dobbiamo tutelare cantieri e Comuni

Anconatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – L’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha segnalato forti criticità nella bozza di Legge di Bilancio attualmente all’esame del Senato, soprattutto per quanto riguarda la tenuta degli investimenti pubblici. Sulla stessa linea interviene il deputato del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Manovra, Misiani: Insufficiente la crescita a zero virgola, rilanciare sviluppo - Il governo ascolti le parti sociali: una manovra minimalista è del tutto inadeguata ... Scrive partitodemocratico.it

Maurizio Landini rilancia la patrimoniale: "Ci sia un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze" - La Cgil di Maurizio Landini non molla la presa e, in attesa di incontrare venerdì il governo sulla Manovra, rilancia la manifestazione già annunciata per il 25 ottobre a Roma, avanzando, tra le altre ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Manovra: Misiani (Pd), 'insufficiente crescita a zero virgola, rilanciare sviluppo' - "Non possiamo accontentarci di una crescita dello zero virgola. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Curti Pd Rilancia