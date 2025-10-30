Manlio Messina attacca Schifani | Dichiarazioni vaneggianti se si ricandida mi presenterò contro di lui

«Le dichiarazioni del presidente Renato Schifani appaiono alquanto vaneggianti e distanti dalla realtà politica siciliana. Schifani sembra avere la memoria corta: la sua candidatura alla Presidenza della Regione nacque da un accordo tra Forza Italia e Lega che tradì l’impegno assunto allora dal centrodestra e dall’ex presidente Nello Musumeci, secondo cui l’uscente non si sarebbe ricandidato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

