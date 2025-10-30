Manildo e le sintonie con Stefani | Vuol dire che la Regione non ha fatto abbastanza
Non sono stati molti e, finora, nessuno è stato particolarmente acceso. Manca meno di un mese alle elezioni regionali del Veneto e, per il momento, tutti i faccia a faccia tra i due principali contendenti alla poltrona di presidente sono stati tranquilli e pacati. Non ci sono stati colpi bassi e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
